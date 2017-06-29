В Екатеринбурге у 11-летней девочки загорелся в руках смартфон

В Екатеринбурге 11-летняя девочка получила термический ожог из-за того, что у нее в руках загорелся смартфон. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, характер полученных травм и степень тяжести причиненного вреда здоровью девочки.