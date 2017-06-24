В Главном следственном управлении ГУ МВД по Московской области закончили следственные действия по делу сбитого автомобилем в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого две экспертизы обнаружили алкоголь. Материалы дела будут переданы в суд, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе местная жительница Ольга Алисова сбила во дворе жилого дома мальчика – Алексея Шимко. Ребенок скончался на месте. Уголовное дело по факту ДТП возбудили 26 мая. по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка было 2,7 промилле алкоголя. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. Однако еще одна экспертиза алкоголя в образцах крови ребенка алкоголя не обнаружила.