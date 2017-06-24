Мужчину, напавшего на врача в Хабаровске, обвинили в хулиганстве

В отношении мужчины, напавшего на врача в Хабаровске, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его действия переквалифицированы с "умышленного причинения легкого вреда здоровью" на "хулиганство", сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным СК, вечером 22 июня в больницу №10 Хабаровска обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Его стал осматривать врач-хирург, во время медицинского осмотра пациент стал вести себя агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Медицинский работник, избегая конфликта, вышел из кабинета. Злоумышленник догнал врача в коридоре, повалил на пол, нанес удары по телу. Потерпевшему врачу оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

"Следственные органы ходатайствовали перед судом об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе заседания суда в удовлетворении отказано, данное решение будет обжаловано потерпевшим врачом и прокурором. Следствием в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".