Главные события у вас в почте
Мажора на BMW X6 с "дьвольским" номером и удостоверением прокуратуры задержали в Москве
Сотрудники ГИБДД остановили в Москве BMW X6 с наглухо затонированными окнами и "дьявольским" номером 666. Находившийся за рулем мужчина, слегка приоткрыв окно, показал правоохранителям удостоверение сотрудника прокуратуры.
Водитель иномарки попытался избежать административной ответственности с помощью "корочки".
Авто было остановлено на Кутузовском проспекте 21 июня. Сотрудники инспекции попросили шофера предъявить документы. Мужчина показал документ сотрудника прокуратуры, но он вызвал вопросы у инспекторов.
В результате выяснилось, что "корочка" была поддельной.
По факту произошедшего проводится проверка.
Оставить комментарий