Сотрудники ГИБДД остановили в Москве BMW X6 с наглухо затонированными окнами и "дьявольским" номером 666. Находившийся за рулем мужчина, слегка приоткрыв окно, показал правоохранителям удостоверение сотрудника прокуратуры.

Водитель иномарки попытался избежать административной ответственности с помощью "корочки".

Авто было остановлено на Кутузовском проспекте 21 июня. Сотрудники инспекции попросили шофера предъявить документы. Мужчина показал документ сотрудника прокуратуры, но он вызвал вопросы у инспекторов.

В результате выяснилось, что "корочка" была поддельной.

По факту произошедшего проводится проверка.