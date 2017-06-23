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Пять человек погибли в турецком аквапарке

Пять человек погибли в турецком аквапарке
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В Турции в одном из аквапарков страны погибли пять человек. Причина смерти посетителей развлекательного комплекса – удар током в бассейне. Об этом сообщает телеканал CBC.
Трагический инцидент произошёл в городе Акъязы провинции Сакарья. Среди погибших – трое детей, менеджер аквапарка и его сын. Все пострадавшие были госпитализированы, однако врачи не смогли спасти им жизни. По факту происшествия ведётся расследование.
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