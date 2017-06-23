Пять человек погибли в турецком аквапарке

В Турции в одном из аквапарков страны погибли пять человек. Причина смерти посетителей развлекательного комплекса – удар током в бассейне. Об этом сообщает телеканал CBC

Трагический инцидент произошёл в городе Акъязы провинции Сакарья. Среди погибших – трое детей, менеджер аквапарка и его сын. Все пострадавшие были госпитализированы, однако врачи не смогли спасти им жизни. По факту происшествия ведётся расследование.