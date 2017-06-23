«Буду идти до конца». Отец «пьяного» мальчика о судмедэкспертизе

Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика Роман Шимко заявил, что судмедэксперт, подписавший ошибочное заключение о наличии алкоголя в крови ребёнка, сделал это умышленно. Слова мужчины передаёт телеканал Russia Today

«Я думаю, что эта судмедэкспертиза МВД сделана для того, чтобы принять какое-то Соломоново решение: c одной стороны, и алкоголя не было, и судмедэксперт не виноват. Я с этим не соглашусь и буду идти до конца для того, чтобы судмедэксперт, подписывавший это заключение, понёс наказание не по статье «Халатность», я не согласен с этой статьёй. Мне кажется, это было сделано умышленно», - заявил Шимко.

Шимко также добавил, что детская площадка, на которой незадолго до аварии играл мальчик, до сих пор не огорожена, несмотря на обещания главы ЖЭКа. Кроме того, мужчина заявил, что сразу после ДТП семья обратилась к следователю с просьбой изъять записи с частных камер наружного наблюдения, установленных на ближайшем доме. Однако спустя несколько дней в правоохранительных органах заявили, что видеокамеры там не установлены.

23 июня появилась информация, что повторная экспертиза не подтвердила содержание алкоголя в крови ребёнка. Об этом говорится в заключении Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области. В документе сказано, что установить содержание спирта в крови мальчика невозможно «из-за их летучести в представленных… двух сухих марлевых тампонах со смывами».