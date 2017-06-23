Дело «пьяного» мальчика: водитель мог избежать наезда

Женщина, задавившая мальчика в Балашихе, могла избежать столкновения с ребёнком. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы. Заявление МВД передаёт портал LIFE

«В данной ситуации, при заданных и принятых исходных данных водитель автомобиля Hyundai Solaris располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путём применения экстренного торможения», — говорится в заявлении ведомства.

23 июня также появилась информация, что повторная экспертиза не подтвердила содержания алкоголя в крови ребёнка. Об этом говорится в заключении Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области. В документе говорится, что установить содержание спирта в крови мальчика невозможно «из-за их летучести в представленных… двух сухих марлевых тампонах со смывами».