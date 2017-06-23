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Дело «пьяного» мальчика: водитель мог избежать наезда
Женщина, задавившая мальчика в Балашихе, могла избежать столкновения с ребёнком. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы. Заявление МВД передаёт портал LIFE.
«В данной ситуации, при заданных и принятых исходных данных водитель автомобиля Hyundai Solaris располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путём применения экстренного торможения», — говорится в заявлении ведомства.
23 июня также появилась информация, что повторная экспертиза не подтвердила содержания алкоголя в крови ребёнка. Об этом говорится в заключении Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области. В документе говорится, что установить содержание спирта в крови мальчика невозможно «из-за их летучести в представленных… двух сухих марлевых тампонах со смывами».
23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует сильному опьянению. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Ранее сообщалось, что повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования. Отец ребёнка Роман Шимко предположил, что алкоголь могли вколоть в печень мёртвого мальчика, так как слизистые погибшего не обожжены, в моче алкоголь также не выявили. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.