Максакова пообещала отомстить за Вороненкова

«Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Всё, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь — уже с обретённым опытом и знаниями — гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть», — заявила Максакова.

Максакова добавила, что после убийства Вороненкова живёт, чтобы «не доставить дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло». Оперная певица отметила, что совершит месть «не теми методами, какие существуют у суда».