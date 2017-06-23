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Максакова пообещала отомстить за Вороненкова
Мария Максакова обещала «гуманитарно отомстить» за смерть своего мужа Дениса Вороненкова. Слова вдовы бывшего депутата Государственной думы передаёт украинское издание «Факты».
«Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Всё, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь — уже с обретённым опытом и знаниями — гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть», — заявила Максакова.
Максакова добавила, что после убийства Вороненкова живёт, чтобы «не доставить дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло». Оперная певица отметила, что совершит месть «не теми методами, какие существуют у суда».
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник бывшего депутата Госдумы от КПРФ ответным огнём убил нападавшего. Им оказался бывший военнослужащий батальона «Донбасс» Павел Паршов. Вороненкова похоронили в Киеве на Зверинецком кладбище. В России Вороненкова заочно арестовывали по делу о рейдерском захвате в Москве.
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