Следователи завели дело на мать малыша, которого унижала медсестра на Сахалине

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 34-летней матери двухлетнего Германа, которого оскорбляла на камеру медсестра на Сахалине, сообщила пресс-служба ведомства. Решается вопрос о лишении её родительских прав.

Мать подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. По версии следствия, она злоупотребляла алкоголем и стояла на учёте в органах опеки. Следователи осмотрели квартиру, допросили подозреваемую и соседей семьи.

Герман попал в больницу после очередной пьянки дома. 22 июня в соцсетях появился видеоролик о том, как медсестра Макаровской районной больницы оскорбляет ребёнка. Её уже уволили из медучреждения. Она так и не объяснила свой поступок публично.

После того, как никто из родственников не пришёл за мальчиком в больницу, его забрала домой сельский фельдшер. Однако к ней наведались мать Германа вместе с журналисткой Екатериной Верик и «довели её до слёз». После давления временный опекун отказалась от ребёнка. Германа отправили в дом малютки.

У Германа есть шестилетняя сестра, в отношении которой мать уже лишена родительских прав. Её воспитывает отец. 14-летний брат мальчика передан на воспитание родному дяде. Семья находится на учёте в органах опеки с 2015 года.