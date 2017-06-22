Контрактники довели срочника до смерти

Солдат срочной службы Денис Хамидуллин из Пермского края погиб при пока еще не выясненных обстоятельствах в воинской части №47051 войск Радиационной и химической защиты в Екатеринбурге. «Денис отслужил 10 месяцев. Еще 7 марта звонил и поздравлял мать с наступающим праздником. И, представляете, восьмого звонит командир части и сообщает родителям, что их сын покончил с собой... Родители выехали туда, но им сына не показали», — говорится в сообщении группы «ВКонтакте», посвященной Пермскому краю.

По словам родителей срочника, их сразу насторожило, что на лице у Хамидуллина были следы побоев: на лбу была шишка, нос был сломан. Следы побоев обнаружились и на теле военного. Тем не менее, им сказали, что рядовой покончил с собой.

Тогда родители обратились в правозащитную организацию «Зона права», которая помогла найти адвоката Елену Макарову

«В этой части, в основном, служили контрактники, Хамидуллин был одним из немногих солдат срочной службы», — сказала Макарова. О части №47051 есть разные мнения. Например, в посвященной части группе «ВКонтакте» об этой части есть много лестных отзывов о в.ч. Пользователи пишут, что там неукоснительно соблюдаются положения воинских уставов, а отпуска и выходные предоставляются в положенный срок. Однако в той же социальной сети можно найти и другие отзывы о военной части. «Я служил в этой части, и я вам скажу, что служба не сахар, там постоянно находишься в нарядах бессменно, так как штат военнослужащих очень мал. Там постоянно нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, контрактники бьют срочников, вымогают деньги, особенно — старшина, когда пьян и у него нет денег на пойло. Он ради этого может поднять роту посреди отбоя и хорошенько ударить сапогом по голове в упоре лежа, пока не добьется своего», — пишет, в частности, пользователь по имени Александр.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались результаты судебно-медицинской экспертизы, из которых следует, что смерть Хамидуллина наступила от асфиксии, следы которой отчетливо видны на его шее. Также в документе сказано, что, кроме следов удушья, на теле солдата обнаружены несколько ссадин на левой половине поясничной области и кровоподтек на голени. «Видом травмирующих действий, причинивших Хамидуллину кровоподтек голени, является удар, при причинении ссадин левой половины поясничной области — удар либо трение, либо сочетание данных типов травмирующих действий», — отмечается в заключении экспертов. Также, по их мнению, в момент смерти солдат не был пьян и не находился в состоянии наркотического опьянения.

После экспертизы Главное военно-следственное управление возбудило уголовное дело в отношении сержанта части по фамилии Сенаторов (копия постановления о возбуждении дела есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В документе отмечается, что Сенаторов был непосредственным начальником Хамидуллина во время несения обоими военными службы. «Сержант Сенаторов, исходя из ложно понятых интересов службы, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенные нарушения прав и иных интересов гражданина Хамидуллина», — сказано в тексте постановления. Что конкретно сделал с погибшим рядовым сержант, там не уточняется.

«Над Хамидуллиным издевались контрактники. В частности, один раз они заставили парня надеть на себя противогаз, бронежилет, костюм против действия отравляющих газов, и заставили в таком виде отжиматься.

После этого Хамидуллина жестоко избили», — рассказал «Газете.Ru» источник в части, знакомый с ситуацией.

По словам родственников погибшего, с ноября 2016 года Денис регулярно просил их высылать деньги — от двух до пяти тысяч рублей. Парень пояснил, что если деньги не придут вовремя, ему грозят неприятности.

Как бы то ни было, в материалах расследования сказано, что в настоящий момент в отношении сержанта Сенаторова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий с наступлением тяжкий последствий». Если он будет признан виновным, то ему может грозить до десяти лет лишения свободы. «Изначально следователи возбудили дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», однако сейчас его расследуют именно по статье 286, часть 3 УК РФ», — отметила адвокат Макарова.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, член общественного совета при Минобороны РФ Валентина Мельникова считает, что вряд ли причиной произошедшего с Хамидуллиным стало именно то, что он служил вместе с контрактниками. «Контрактники ведь не все время в казарме живут. И вообще, совершаются ли подобные преступления или нет, как правило, зависит от того, делает ли что-то командир или нет для поддержания дисциплины и порядка в части. Причиной его смерти, скорее всего, стали либо постоянные вымогательства денег, либо садистские наклонности его непосредственных командиров, которые иногда поощряются тем или иным командиром части. Впрочем, каждый случай, конечно, индивидуален. В нем надо разбираться и всю информацию необходимо проверять», — сказала она «Газете.Ru».

По словам Мельниковой, за последний год, с ее точки зрения, дисциплина в частях и соединениях сильно упала.

«Мы сейчас стали получать жалобы, которых не видели с 2008 года. Это вымогательства денег у солдат и побои.

Могу привести свежий пример: дембелям надо увольняться через 10 дней, а старшина роты им говорит, что они должны вернуть форму, которая на них. Хотя, согласно действующим уставам, солдаты уходят на дембель в форме, подшиваясь специальным, красивым образом. То есть это требование незаконно, никто никогда назад форму у срочников не забирает. Просто человек, возможно, пытался заставить их выкупить у части их же форму за те 4 тысячи рублей, которые положены дембелям при завершении службы», — сказала правозащитник. По ее словам, причиной роста количества подобных явлений является нежелание руководства Минобороны решать накопившиеся проблемы с дисциплиной/