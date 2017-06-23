Выпускница из Адыгеи публично обвинила одноклассницу в незаслуженной медали

Выпускница-отличница из Адыгеи Рузанна Туко на вручении медалей со сцены заявила о том, что ее одноклассница незаслуженно получила золотую медаль. Видеозапись ее выступления опубликовал YouTube-канал «Типичный Краснодар»

По словам Туко, ее одноклассница ни разу за год не отвечала на уроках, но получила знак отличия, потому что ее мать руководит управлением образования Тахтамукайского района.

На своей странице в Instagram девушка написала, что разоблачила одноклассницу ради справедливости, и чтобы отомстить «за всех медалистов». «Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?» - рассказала она. Туко отметила, что «не может спокойно реагировать» на такую несправедливость и, «если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране».

«Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за ее бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. <…> А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины и хамить учителям», - подчеркнула выпускница.

После появления этой новости в Минобрнауки Адыгеи заявили о создании комиссии для проверки руководительницы управления образования, о которой говорила Туко, пишет « Комсомольская правда ». «Мы пока не видим причин для того, чтобы вокруг этого создавать ажиотаж. Это может быть результатом межличностных отношений», - подчеркнули в ведомстве.