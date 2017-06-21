Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала об обстоятельствах произошедшего

Татьяна Николаевна, бабушка одного из подростков, спасшихся после инцидента с лодкой на Ладожском озере в Карелии, рассказала об обстоятельствах произошедшего и о том, как мальчикам удалось выжить.

«Лодка опрокинулась не так уж далеко от берега — метрах в 50. Изначально, как объяснил Игорь, не было большой паники. Все договорились, что вместе плывут к одному берегу. Но там течение сильное — и всех, кроме Игоря и Андрея, начало относить в сторону», — цитирует бабушку kp.ru

По её словам, ребятам удалось вылезти на островок и отдышаться. Татьяна Николаевна рассказала, что её внук несколько раз плавал к месту, где опрокинулась лодка, но там никого не было.

«В итоге он сумел добраться до берега, где стояли туристы лагерем. Они вызвали МЧС и побежали в посёлок», — заключила она.

21 июня спасатели возобновили поиск пропавших подростков, которые перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии 19 июня. В лодке находились пятеро подростков, два из них спаслись.