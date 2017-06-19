Медведь загрыз участника марафона в США

На Аляске медведь загрыз подростка, участвовавшего в забеге по лесу. Об этом сообщает издание Alaska Dispatch News

Юноша успел отправить СМС, в котором сообщил, что за ним гонится хищный зверь. Организаторы начали поиски пропавшего спортсмена и установили его нахождение по GPS. Однако к моменту прибытия спасателей медведь уже убил подростка. Животному удалось скрыться. В настоящий момент специальные службы занимаются поиском зверя.

Забег Robert Spurr Memorial Hill Climb проходит каждый год на кряже Берд-Ридж в лесу Чугач, что расположен на юге Аляски. Дистанция забега – 5 километров, подростки бегут 2,5 километра.