Итальянец убил русскую невесту из ревности

50-летний итальянец Стефано Перале задушил свою бывшую русскую девушку Анастасию Шакурову и до смерти забил ее нового молодого человека. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июня, в Местре, недалеко от Венеции. Об этом сообщает Romagna Noi.

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщил сам злоумышленник. После убийства мужчина позвонил в полицию и признался, что пригласил 30-летнюю Шакурову и 31-летнего Биаджио Джуниора Буономо на ужин.

Убийство он спланировал заранее. По словам Перале, он подсыпал в еду своим жертвам наркотические вещества. Поле мужчина задушил девушку и забил ее парня палкой.

Отмечается, что ранее Шакурова собиралась замуж за Перале.

По словам адвоката Маттео Лазаро, на допросе задержанный отказался отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов и воспользовался правом хранить молчание.