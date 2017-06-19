В Карелии перевернулась лодка с подростками, есть погибшие

На Ладожском озере погибли трое детей. Подростки перевернулись на лодке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательную службу республики.

Инцидент произошёл в Импилахтском заливе. Всего в лодке находились пятеро несовершеннолетних, двое из них выплыли на берег самостоятельно. Подросткам было от 16 до 18 лет. На место происшествия выехали представители Государственной инспекции по маломерным судам и сотрудники карельской поисковой службы.

Почти год назад 18 июня 2016 года в Карелии на Сямозере утонули 14 детей, отдыхавшие в летнем лагере.