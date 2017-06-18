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Свидетели ДТП с «пьяным» мальчиком в Балашихе заявили об угрозах
Свидетели аварии с мальчиком, погибшим под колесами автомобиля Hyundai Solaris в Балашихе, заявили об угрозах и оказываемом на нах давлении во время расследования дела. Об этом сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова, пишет РИА Новости.
Виновная сторона вела себя достаточно неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, чем происходило , - рассказала она. Омбудсмен пообещала держать под контролем ситуацию с расследованием гибели шестилетнего мальчика.
По ее словам, необходимо тщательно ознакомиться с материалами дела и последовательностью всех процедур, правильностью их исполнения, чтобы понять грамотно ли было все сделано в этом процессе. Ранее Следственный комитет РФ настоял на передаче из МВД РФ в свое производство уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе , в котором погиб шестилетний ребенок. В конце апреля в подмосковной Балашихе 31-летняя автоледи на автомобиле Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сразу после ДТП она заявила, что ребенок был якобы в состоянии алкогольного опьянения.
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