Свидетели ДТП с «пьяным» мальчиком в Балашихе заявили об угрозах

Свидетели аварии с мальчиком, погибшим под колесами автомобиля Hyundai Solaris в Балашихе, заявили об угрозах и оказываемом на нах давлении во время расследования дела. Об этом сообщила подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова, пишет РИА Новости.

Виновная сторона вела себя достаточно неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, чем происходило , - рассказала она. Омбудсмен пообещала держать под контролем ситуацию с расследованием гибели шестилетнего мальчика.