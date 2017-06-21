В Москве иностранные болельщики напали на таксиста

В Москве футбольные фанаты из Колумбии и Чили разбили такси, водитель которого отказался вести их из-за того, что не понял язык иностранцев. Об этом сообщает агентство "Москва".

Пострадавший 39-летний Александр С. заявил, что в его автомобиль сели три человека – 30-летний колумбиец Карлос Монтарес и 33-летние чилийцы Кристиан Силву и Родриго Эскобара. Туристы попытались что-то объяснить водителю, однако москвич не понял клиентов и потребовал их выйти из машины.

В ответ гости столицы из Латинской Америки разозлились, начали пинать автомобиль ногами и разбили зеркало.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Трое нарушителей были задержаны. В полиции на иностранцев уже составили протоколы о мелком хулиганстве.