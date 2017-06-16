На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд столкнулся с большегрузной машиной на Сахалине, погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на сайте УМВД России по Сахалинской области.

«Примерно в 5:55 (21:55 мск) на автодороге «Южно-Сахалинск-Оха» в районе перегона станций "Заозерное-Пугачево" произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом. По предварительным данным, в результате ДТП два человека, которые находились в автомобиле, погибли», — говорится в сообщении.