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Газета.Ru

В Петербурге арестовали подозреваемую в убийстве месячной внучки

В Петербурге арестовали подозреваемую в убийстве внучки
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Приморский суд Петербурга 17 июня арестовал 54-летнюю Марину Миргалиеву по подозрению в убийстве месячной внучки, сообщает "Фонтанка.ру".
По данным издания, днем 17 июня следователь СК обратился в суд с ходатайством об аресте Миргалиевой, которая работает воспитателем в детском доме.
Женщину задержали в ночь на пятницу, 16 июня, в Юнтоловском заказнике, рядом с ней находилось тело месячной внучки с признаками удушения.
Миргалиева призналась в убийстве младенца на прогулке. Суд отправил подозреваемую под арест на два месяца.
Как сообщает kp.ru, когда женщину нашли рядом с убитой внучкой, она "заговаривалась про демонов, которые сидят в ней, про зло и про то, что "крестик не помог".
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Санкт-Петербург
Фонтанка.Ру
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