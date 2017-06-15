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Установлена причина смерти организатора убийства Политковской
Медицинская экспертиза подтвердила, что Лом-Али Гайтукаев, осуждённый за организацию убийства журналистки Анны Политковской, скончался от хронического заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН по Вологодской области.
«Результат медэкспертизы подтвердил, что причиной смерти Гайтукаева стало одно из хронических заболеваний, которыми он страдал. Я не могу озвучить, от какой именно болезни он умер, так как об этом мы сообщаем только родственникам», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту смерти Гайтукаева.
13 июня в исправительной колонии №5 скончался Лом-Али Гайтукаев, осуждённый по обвинению в организации убийства Политковской.
Адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая в беседе с НСН заявила, что смерть Гайтукаева помешает дальнейшему расследованию убийства.
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