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В ходе поисков матери "кратовского стрелка" в его доме обнаружили останки человека
Во время поиска матери кратовского стрелка на месте его дома были обнаружены фрагменты останков человека. Об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.
Расследование по факту расстрела и вооруженного нападения Игоря Зенкова на жителей поселка Кратова Раменского района продолжается.
В ходе поисков останков тела матери Зенкова Светланы Герцевой на месте пожара был найден костный фрагмент. Находка была сделана в том месте, где располагалась комната женщины. Следователи назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу, чтобы установить ДНК профиля человека и сравнить его с ДНК-профилем Зенкова.
Напомним, 50-летний Зенков открыл стрельбу по прохожим 10 июня. После этого он несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Стрелявший был ликвидирован.
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