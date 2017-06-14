Во время поиска матери кратовского стрелка на месте его дома были обнаружены фрагменты останков человека. Об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.

Расследование по факту расстрела и вооруженного нападения Игоря Зенкова на жителей поселка Кратова Раменского района продолжается.

В ходе поисков останков тела матери Зенкова Светланы Герцевой на месте пожара был найден костный фрагмент. Находка была сделана в том месте, где располагалась комната женщины. Следователи назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу, чтобы установить ДНК профиля человека и сравнить его с ДНК-профилем Зенкова.

Напомним, 50-летний Зенков открыл стрельбу по прохожим 10 июня. После этого он несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Стрелявший был ликвидирован.