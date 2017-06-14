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В Сан-Франциско произошла стрельба
Фото: Wikimedia Commons
В Сан-Франциско четыре человека погибли в перестрелке. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Инцидент произошёл в районе Бейшор Фриуэй, что находится примерно в 3 километрах от центра города. Преступник открыл стрельбу в отделении почты. По информации местных СМИ, как минимум три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция попросила граждан не выходить на улицу и по возможности укрыться в надёжных местах. В настоящее время правоохранительные органы оцепили зону перестрелки и проводят расследование.
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