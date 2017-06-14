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Полиция задержала напавшего на конгрессмена стрелка

Полиция задержала напавшего на конгрессмена стрелка
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Мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.
"Полиция расследует беспорядочную стрельбу… Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении полиции.
Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, заявил ранее в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс.
Подробности неизвестны. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.
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