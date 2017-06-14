В США неизвестный обстрелял конгрессменов

В городе Александрия (штат Виргиния, США) неизвестный мужчина открыл огонь по конгрессменам. Об этом сообщает NBC

В результате стрельбы пострадал конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов.

Пока неясно, сколько именно человек пострадали, но в полиции заявили, что преступник сделал «множество» выстрелов.

По предварительной информации, инцидент произошел во время бейсбольной тренировки, в которой принимали участие конгрессмены-республиканцы.

Правоохранители заявили, что предполагаемого стрелка удалось задержать, но его личность пока выяснить не удалось. Его мотивы также неизвестны. Полиция посоветовала жителям Александрии «держаться подальше от этого района». Александрия расположена в 11 километрах к югу от Вашингтона.