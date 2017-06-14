«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, не обнаружено», - сказала Иванова.

Во вторник, 13 июня, в Москве скончалась 30-летняя финалистка седьмого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов». Тело погибшей с повреждениями, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле жилого дома на шоссе Энтузиастов.

Сообщалось, что незадолго до гибели девушка поругалась со своим молодым человеком.