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Стали известны подробности гибели финалистки "Битвы экстрасенсов"
Фото: соцсети
Следователи не обнаружили следов, которые подтверждают криминальных характер гибели финалистки «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, сообщает ТАСС.
«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, не обнаружено», - сказала Иванова.
Во вторник, 13 июня, в Москве скончалась 30-летняя финалистка седьмого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов». Тело погибшей с повреждениями, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле жилого дома на шоссе Энтузиастов.
Сообщалось, что незадолго до гибели девушка поругалась со своим молодым человеком.
На данный момент по факту гибели Новоселовой сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.
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