Расстрелявший людей в подмосковном Кратове Игорь Зенков в своей предсмертной записке просил никого не винить. В ней также говорилось, что "кратовский стрелок" берет на себя всю ответственность за преступление. Кроме того, СМИ узнали, что мужчина страдал от психического расстройства, а его ремиссии помешали внешние раздражители, такие как шум из находившегося рядом автосервиса.

Стало известно содержание предсмертных записок Игоря Зенкова, которого СМИ назвали "кратовским стрелком". В них он просил никого не винить и взял ответственность за свои действия на себя, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, ранее врачи диагностировали у Зенкова психическое расстройство хронического характера. После этого он длительное время пребывал в состоянии ремиссии. Однако выздороветь ему помешали внешние раздражители, из-за которых он становился агрессивным и буйным.

Следствие установило, что у мужчины возник конфликт с соседом, которому принадлежит расположенный в соседнем доме автосервис. Оттуда исходило много шума, что очень нервировало Зенкова.

В результате, мужчина оставил объемную предсмертную записку, после чего, "пребывая в агрессивном состоянии", пришел в автосервис и застрелил соседа. После этого он начал стрелять по прохожим.

Известно, что Зенков занимался давним хобби, находясь под наблюдением медиков на амбулаторном лечении. Он искал в окрестных лесах оружие и боеприпасы времен войны.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что Игорь Зенков оставил две предсмертные записки. При этом их содержание сотрудники СКР пока не могут разгласить в интересах следствия. До этого информация о послании стрелка не была подтверждена официально.

Трагедия произошла 10 июня в подмосковном Кратове. Сообщалось, что Игорь Зенков открыл огонь, не заходя в автосервис. Он якобы вел стрельбу по прохожим из своего дома. Он застрелил соседа, проходившую мимо женщину, а затем еще двух человек. Полицейские и сотрудники Росгвардии несколько часов проводили операцию по его ликвидации. При этом он оказал яростное сопротивление, отстреливаясь и кидая гранаты.