«Муж погиб, когда выглянул в окно»: соседка кратовского стрелка рассказала о трагедии

РЕН ТВ Жена погибшего в подмосковном Кратове дяди расстрелявшего четверых человек Игоря Зенкова рассказала подробности случившегося. По ее словам она пряталась в подвале дома, из которого преступник вел огонь. В этом доме супружеская пара жила по соседству с Зенковым и его матерью, сообщает

"У нас были натянутые отношения. Они считали, что мы подслушиваем их, говорим за их спинами, странно как-то себя вели, в общем", – пояснила она.

59-летняя женщина рассказала, что успела спуститься в подвал, услышав, что началась стрельба. Однако муж решил посмотреть, что происходит, и был убит.