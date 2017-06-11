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"Муж погиб, когда выглянул в окно": соседка кратовского стрелка рассказала о трагедии
Жена погибшего в подмосковном Кратове дяди расстрелявшего четверых человек Игоря Зенкова рассказала подробности случившегося. По ее словам она пряталась в подвале дома, из которого преступник вел огонь. В этом доме супружеская пара жила по соседству с Зенковым и его матерью, сообщает РЕН ТВ.
"У нас были натянутые отношения. Они считали, что мы подслушиваем их, говорим за их спинами, странно как-то себя вели, в общем", – пояснила она.
59-летняя женщина рассказала, что успела спуститься в подвал, услышав, что началась стрельба. Однако муж решил посмотреть, что происходит, и был убит.
«Ни с того ни с сего началась пальба, и мой муж выглянул в окно, подумав, что у соседа газ взорвался, а в это время он в него стрельнул. Я же 4 часа пряталась в подвале», – рассказала она. Днем 10 июня Игорь Зенков начал стрелять по соседям из охотничьего карабина «Сайга» из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово. Были убиты четыре человека. Двое находятся в больнице. Есть раненые и среди сотрудников Росгвардии. Оказавший активное сопротивление сотрудникам МВД и Росгвардии Зенков был ликвидирован в ходе спецоперации, которая длилась семь часов. Соседи рассказали, что он некогда работал в одном из подразделений МЧС. Как сообщается, стрелок оставил предсмертную записку. В ней он жалуется своему отцу на непростые отношения с соседями. Следователи нашли ее на участке в личных вещах стрелка.
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