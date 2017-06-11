"Мажор на Gelandewagen" объяснил, зачем заехал на лестницу Эрмитажа

Один из авторов скандального ролика с Gelandewagen, проезжавшего по Дворцовой площади ко входу в Эрмитаж заявил, что съемка видео была согласована с ГИБДД . «Все было согласовано с УГИБДД по Санкт-Петербургу. Естественно, мы снимали шоу-программу. Естественно, мы бы не стали заниматься такой ерундой. Все было согласовано, — заявил Александр Муратаев , сообщает LIFE

Об этом говорил и другой автор видео — блогер Николай Соболев

Ранее в паблике Richrussiankids появилось видео, на котором мужчина на Gelandewagen проезжает по Дворцовой площади, поднимается ко входу в Эрмитаж по пандусу.