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"Мажор на Gelandewagen" объяснил, зачем заехал на лестницу Эрмитажа

Один из авторов скандального ролика с Gelandewagen, проезжавшего по Дворцовой площади ко входу в Эрмитаж заявил, что съемка видео была согласована с ГИБДД. «Все было согласовано с УГИБДД по Санкт-Петербургу. Естественно, мы снимали шоу-программу. Естественно, мы бы не стали заниматься такой ерундой. Все было согласовано, — заявил Александр Муратаев, сообщает LIFE.
Об этом говорил и другой автор видео — блогер Николай Соболев.
Ранее в паблике Richrussiankids появилось видео, на котором мужчина на Gelandewagen проезжает по Дворцовой площади, поднимается ко входу в Эрмитаж по пандусу.
В ролике также снялся телеведущий Дмитрий Нагиев. В МВД завели административное дело в связи с фактом проезда автомобиля по Дворцовой площади, где движение запрещено, спустя год после того, как видео было опубликовано.
Видео Происшествия
ГИБДД МВД Эрмитаж
Дмитрий Нагиев Александр Муратаев Николай Соболев
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