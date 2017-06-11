Колокольцев раскрыл детали спецоперации в Кратово

«Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает», — сказал Колокольцев.

Министр добавил, что следствие даст оценку действиям преступника и установит его мотивы. . Кроме того, он указал, что во время операции пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия.

Командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков сообщил, что касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР, принимавшие участие в спецоперации.

Дашков сообщил журналистам, что глава МВД выразил благодарность всему личному составу за участие в спецоперации. «Министром внутренних дел была выражена благодарность всему личному составу за действия, проявленные при захвате вооруженного преступника», — сказал он.

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина был ликвидирован в ходе совместной спецоперации подмосковных полицейских и Росгвардии в ночь на 11 июня.

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе, грузовики и бронированный транспорт.