Знакомая кратовского стрелка: «Его просто довели»

Кратовского стрелка не устраивал автосервис соседа напротив. Как сообщил ТАСС , некий Константин Лебедев начал заниматься ремонтом машин. Из-за этого посторонние автомобили часто ездили около дома Зенкова, а он был этим недоволен. Помимо этого, сообщалось, что сосед сделал надстройку у дома так, что участок стрелка оказался в тени, и это стало еще одной причиной агрессии.

В СМИ также писали, что причиной могли стать ссора в семье, стимулирующие вещества, белая горячка, злоупотребление алкоголем. Business FM связалась с жительницей Кратово Анной, которая лично знала 49-летнего стрелка. Она утверждает, что в СМИ публикуется ложная информация, и Зенков никогда не был психически болен.

Анна, жительница Кратово:

«Знаю довольно давно его, с самого детства, родные и близкие с ним общались. С ним самим, конечно, редко я общалась, но бывало. На самом деле, все комментарии я даю по одной простой причине — мне не хочется, чтобы оскверняли человека, его семью, потому что его семью замечательно знаю. Конечно, это все вранье. Пишут, что он психически неуравновешенный, что он лечился в психиатрических больницах, непонятные интервью с какими-то выдуманными лечащими врачами — это все вранье. Человек был совершенно адекватный, спокойный, уравновешенный. Он 23 года проработал в МЧС. И я вообще сомневаюсь, что в МЧС бы работал какой-то неуравновешенный человек. У Игоря Орден Мужества, он и в командировках был в Чечне. Совершенно никаких психических проблем не было. Он ни алкоголик, ни шизофреник. Единственно, это был по жизни одиночка. Конечно, были у него и знакомые, и друзья, он не настолько отшельник. Нормальный, совершенно адекватный человек. Да, у него не было семьи, у него не было детей, жены, тем не менее, никаких психических расстройств никогда за ним не наблюдалось. Жил он с матерью-пенсионеркой, ей было за 70 лет. Его мать я не знала вообще. Я знаю только его отца. Человек всю жизнь работал в МЧС, замечательный человек, замечательный отец. Мое личное мнение, что все на фоне бытовой ссоры было с соседями. То есть я думаю, что его довели. Рядом с ним жили соседи-баптисты, рядом с ним был автосервис, конфликты были постоянно с хозяином автосервиса, потому что машины вечно ставил, и музыка, и все. То есть конфликтовал часто, и в администрацию обращались, но все обращения были тщетны. Причем не только Игорь конфликтовал с соседями, насколько я знаю, мы вчера целый день были на месте событий, там соседи были с других сторон, которые также говорили, что постоянно были конфликты с автосервисом. То есть не только у него были проблемы. Говорили, что там с землей какие-то проблемы. Постоянно просили его землю продать, он не соглашался, то есть вечные конфликты с соседями. Поэтому я считаю, что его просто довели. Я вообще не представляю, как можно было, в принципе, его довести, но, судя по всему, не сдержался. Насколько мне известно, оружие он коллекционировал. У него просто было хобби — он увлекался историческим оружием времен Отечественной войны. Даже полицейские вчера говорили, что гранаты были со времен Отечественной войны, которые он кидал. Но их было не 14, как пишут, если в общей сложности считать, то, что и омоновцы вчера кидали гранаты, и СОБР. Что поразило лично меня, что с ним не пытались связаться по громкой связи, то есть никаких переговоров. Отцу не дали возможности с ним пообщаться вчера, хотя он приехал, но так и не смог с ним поговорить. Я не знаю, почему не дали возможности элементарно выйти на связь с ним. Конечно, все в шоке. Вообще все в шоке. До сих пор здесь съемочные группы, и все оцеплено до сих пор».

Ранее источник ТАСС сообщил о длительных конфликтах Зенкова с несколькими соседями. По предварительным данным, их причиной было психическое расстройство стрелка, якобы он даже посещал психиатра. Следователи также допросили его отца Юрия. Выяснилось, что они виделись редко, чаще созванивался по телефону. Отец рассказал, что у сына была депрессия и бессонница. ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что на месте преступления нашли предсмертную записку, в которой Зенков прощается с отцом и жалуется на конфликты с соседями и трудности в жизни. Другой житель Кратово сообщил, что Зенков жил с матерью. Следствие не может установить ее местоположение.

Понадобилась целая спецоперация Росгвардии и СОБРа после того, как вечером Зенков открыл огонь по прохожим из окна своего дома в поселке Кратово в Раменском районе, а затем несколько часов отстреливался от сотрудников полиции и забрасывал их гранатами. Несмотря на окружение, он смог покинуть дом и якобы был близок к тому, чтобы сбежать в Москву. Однако после появились сообщения, что он прятался в люке на территории поселка. При задержании душевнобольных сотрудники правоохранительных органов соблюдают куда большую осторожность, говорит полковник запаса ФСБ , бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко

Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом:

«Я вам докладываю как бывший сотрудник КГБ СССР. КГБ СССР никого не боялось: ни шпионов, ни диверсантов, ни империалистов. Боялись только психов, особенно с оружием, потому что это, действительно, категория людей, которые вроде как больной человек, а с другой стороны, очень опасен и непредсказуем. И вообще, у них появляется недюжинная энергия, недюжинные какие-то способности. Я лично сталкивался с вооруженным больным человеком, шизофреником. Это что-то. Мы впятером не могли его задержать, уложить на землю, потому что появляется у них мышечная энергия очень сильная. Поэтому тут все-таки это не боевая в полном смысле операция, это операция в отношении больного человека. И в этой связи, конечно, и отношение к этому было такое. Зачем было подставлять под пули — тем более он гранатами кидался — сотрудников полиции? Защитили жизни ребят».

После трагедии в подмосковном Кратово депутаты Думы намерены обсудить ужесточение ответственности за ношение оружия в состоянии опьянения. Об этом заявил глава комитета по безопасности Василий Пискарев . При том что до сих пор нет официальных данных, был ли кратовский стрелок пьян и из какого оружия убивал людей. Источники ТАСС сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили у Игоря Зенкова ружье Иж-18 и пистолет «Маузер». Пискарев объяснил Business FM, чем вызвана его инициатива.

Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности: «Конечно, в основе этой реакций — то, что в июне случилось второе происшествие, когда от применения огнестрельного оружия погибают мирные жители. Не вдаваясь по понятным причинам в обстоятельства следствия, конечно, оно во всем разберется, но очень похоже, что в обоих случаях, я имею в виду и трагедию в Твери, у стрелков не все в порядке с психикой. Полагаю, что на сегодня законодательство, которое регулирует оборот оружия, соответствует предъявляемым требованиям и не нуждается в какой-либо серьезной корректировке. На мой взгляд, имеется лишь несколько моментов, которые необходимо дополнительно обсуждать. Например, выдача разрешения на оружие лицам, которые по состоянию здоровья не должны его иметь. Речь идет о получении справок о том, что соискатель лицензии не состоит на учете у психиатра или у нарколога, чтобы исключить возможность получения разрешительных документов лицами, которые имеют даже скрытые психические расстройства, либо страдающие алкоголизмом, наркоманией или другими маниями. Ну и, соответственно, ужесточить ответственность за ношение оружия в состоянии опьянения и лишать права на оружие на более длительные сроки, вплоть до пожизненного. Обязанность регулярно проходить медицинские осмотры, ну и, конечно, помощь общественности, здесь она просто неоценима, поскольку люди знают, что рядом проживают лица, имеющие оружие, чтобы при малейших подозрениях, что это оружие может быть использовано во вред, не боясь, информировали правоохранительные органы, Росгвардию, органы внутренних дел».

Меньше недели назад, в ночь на 4 июня, под Тверью мужчина во время застолья на даче устроил бойню. Жертвами стрельбы стали девять человек.

По итогам спецоперации в Кратово, сотрудников Росгвардии и МВД представят к государственным и ведомственным наградам за обезвреживание жителя подмосковного поселка Кратово, убившего нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.