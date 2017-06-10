Полковник ЧФ получил срок за кражу пайков

Начальник продовольственной службы Черноморского флота полковник Юрий Осипенко приговорен к трем с половиной годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за хищение 4 тысяч армейских пайков. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

Отмечается, что вместе с Осипенко были осуждены начальник продовольственной службы одной из воинских частей и заведующая продскладом – на 3 года и 2,5 года соответственно.

Сумма ущерба составила 2 млн рублей. Приговор вынес Севастопольский гарнизонный суд.

Обвиняемые обжаловали приговор, но высшая инстанция - Северо-Кавказский окружной военный суд - оставила его в силе.