Под Костромой взорвали телемачту высотой со стоэтажный дом

Бригада подрывников осуществила демонтаж недостроенной 350-метровой телемачты А-330 в Костромской области. Об этом пишет региональный портал lifekostroma.

Снос сооружения в деревне Ушково осуществили с помощью специальных кумулятивных зарядов. Перед демонтажем в близлежащей роще подготовили просеку, куда впоследствии упали обломки мачты.

Радиотелевизионная вышка А-330 в Галическом районе Костромской области считалась самой высокой неиспользуемой инженерной конструкцией в России. Она была построена в 1992 году для обеспечения устойчивого сигнала в регионе, однако в эксплуатацию ее так и не ввели. Высота телемачты сравнима с высотой стоэтажного дома.