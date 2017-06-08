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Чемпион России по борьбе устроил драку со стрельбой в Москве
Чемпион России по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян стал участником драки со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщает Life.
Инцидент произошел, когда 28-летний боец находился в автоателье со своим другом, 34-летним Савмелом Аведяном. Как утверждает издание, их «мирная беседа» переросла в конфликт, закончившийся применением оружия.
По данным Life, Аведян получил ранение в ногу, после чего в автоателье вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что у Арутюняна при себе был зарегистрированный травматический пистолет. Однако он сам и потерпевший утверждали, что выстрел был случайностью: в ходе драки они якобы ненамеренно зацепили пистолет.
В итоге Аведян отказался от госпитализации. Писать заявление в полицию он тоже не стал.
Мигран Арутюнян - борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 66 килограммов. Обладатель серебряной медали Олимпиады-2016, чемпион Армении 2013 года, чемпион России 2012 года. Имеет двойное гражданство – РФ и Армении. После второго места на Играх в Рио он заявил, что финальная схватка турнира не была им проиграна, поэтому серебряная медаль стала для него большим разочарованием. По мнению спортсмена, ему «просто не дают встать на пьедестал».
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