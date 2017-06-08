Ростовского лихача догнали в Люберцах

Громкая авария произошла вечером 3 мая в центра Ростова-на-Дону на пересечении Большой Садовой улицы и Соборного переулка. Водитель автомобиля Porsche Cayenne Turbo на большой скорости сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте 36-летнего мужчину.

По информации местных СМИ, после столкновения внедорожник проехал до следующего перекрестка и после этого остановился. Из него вышли два человека, якобы находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, стали скручивать с автомобиля номера.

Очевидцы утверждают, что молодые люди вышли из автомобиля с бутылками недопитого спиртного в руках.

Скрутив номера, водитель и пассажир бросили Porsche на обочине и скрылись с места происшествия пешком. Пешеход же от сильного удара погиб на месте.

На фотографиям с места ДТП видно, что автомобиль двигался на огромной скорости — после столкновения у него оказался помят бампер, разбита передняя фара и часть лобового стекла. Очевидцы утверждают, что скорость машины в момент удара была больше 100 км/ч.

После аварии правоохранительные органы начали поиск водителя и возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, которое повлекло по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Пользователи соцсетей и журналисты в то же время стали высказывать свои версии по поводу личности виновника аварии. По данным местных СМИ, им оказался некий Расим У.

Судя по странице мужчины в соцсетях, он действительно любит дорогие автомобили и часто выкладывает фотографии с ними. Есть в его профиле и снимок в салоне Porsche. Кроме того, последний визит в аккаунт датирован именно 3 мая — днем, когда произошла авария.

Поиск водителя растянулся больше чем на месяц и вышел далеко за пределы Ростовской области. Задержать автомобилиста правоохранителям удалось лишь 7 июня в подмосковных Люберцах, где он скрывался в квартире своих знакомых. В пресс-службе МВД России по Ростовской области «Газете.Ru» рассказали, что перед приездом в Московскую область мужчина скрывался и в ряде других российских регионов, в частности, даже успел посетить Новосибирск.

Как именно оперативникам удалось установить местонахождение водителя Porsche, в региональном МВД не уточнили, сославшись на то, что это оперативная информация, однако сообщили, что в поимке подозреваемого принимали участие исключительно ростовские полицейские.

«Сегодня задержанного доставят в Ростов-на-Дону. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — объяснили в полиции.

Информации о том, где находится пассажир автомобиля, сбежавший с места ДТП вместе с водителем, пока не поступало.

Другая похожая история, в которой переходивший дорогу пешеход также погиб от удара влетевшего в него премиального внедорожника, произошла в середине февраля на Мосфильмовской улице в Москве. Автомобиль Porsche Cayenne Turbo, двигавшийся со скоростью порядка 145 км/ч, сбил человека, а затем с ним на капоте проехал еще около ста метров, пересек тротуар и врезался в припаркованные на стоянке машины.

Удар был настолько сильным, что пешехода буквально разорвало на части.

На записи с камер наружного видеонаблюдения было видно, что после того, как внедорожник с человеком на капоте влетел на парковку, его окутало густым дымом. Водитель и пассажир, не торопясь, вышли из автомобиля и покинули место аварии.

Скрывшегося с места аварии водителя, которым оказался 26-летний сын владелицы коммерческой фирмы Вартан Саркисов , оперативники обнаружили в соседнем дворе.

По их словам, молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ за смертельное ДТП, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Во время допроса следователем Саркисов отказался давать показания, однако на суде признал свою вину и раскаялся.

«Я страшно раскаиваюсь в содеянном, я не скрывался, я не животное, каким меня сделали СМИ, я готов к любой мере пресечения и к любому наказанию», — сказал он.

На заседании также допросили мать 26-летнего обвиняемого, которая рассказала, что ее сын учится в Лондоне на философском факультете, и он всегда был законопослушным гражданином и послушным ребенком. «Мой сын — никакой не мажор, мы никогда не ожидали такой трагедии», — заявила она.

В итоге Саркисов был заключен под стражу на два месяца, затем этот срок был продлен до 19 июня. Расследование по делу продолжается.