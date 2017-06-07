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В Ставропольском крае упал Ми-2
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Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, причиной аварии стало столкновение вертолета с линией электропередач. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадал пилот. Сейчас его осматривают врачи.
В МЧС агентству рассказали, что Ми-2 участвовал в сельскохозяйственных работах, когда упал в трех километрах от села Курсавка. По данным спасателей, пилот получил травмы средней тяжести.
По информации «Российской газеты», крушение могло произойти из-за попавшей в турбину вертолета птицы.
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