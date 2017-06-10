Госдеп США призвал Россию обеспечить безопасность бойца ММА Амриева

Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт призывает власти России обеспечить права и безопасность чемпиону мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченцу Мураду Амриеву, которого подозревали по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа.

В ночь на 10 июня спортсмена отпустили под подписку о невыезде.

"Мы глубоко озабочены безопасностью и состоянием Мурада Амриева, российского спортсмена из Чечни, который, по имеющимся сообщениям, был задержан белорусскими властями и возвращен в Россию, где он мог быть задержан.

По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами".

Мы призываем правительство России обеспечить безопасность мистера Амриева и его адвоката", - передает слова Нуаэрт "РИА Новости"