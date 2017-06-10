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Госдеп США призвал Россию обеспечить безопасность бойца ММА Амриева
Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт призывает власти России обеспечить права и безопасность чемпиону мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченцу Мураду Амриеву, которого подозревали по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа.
В ночь на 10 июня спортсмена отпустили под подписку о невыезде.
"Мы глубоко озабочены безопасностью и состоянием Мурада Амриева, российского спортсмена из Чечни, который, по имеющимся сообщениям, был задержан белорусскими властями и возвращен в Россию, где он мог быть задержан.
По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами".
Мы призываем правительство России обеспечить безопасность мистера Амриева и его адвоката", - передает слова Нуаэрт "РИА Новости".
Амриев является заявителем Комитета по предотвращению пыток (КПП), который возглавляет российский правозащитник, член СПЧ Игорь Каляпин. В 2013 году Амриев обратился к правозащитникам из Сводной мобильной группы КПП, работающей в Чеченской Республике, с жалобой на незаконное задержание и пытки сотрудниками правоохранительных органов Чечни.
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