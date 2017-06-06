Москвич заявил о краже 10 миллиардов на Ярославском вокзале

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже у него десяти миллиардов рублей на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Life

Потерпевший утверждает, что его обокрали двое мужчин. Этих людей он якобы встретил, когда вернулся из Санкт-Петербурга и направился в привокзальный ресторан. На улице к нему подошел человек в полицейской форме. Он заявил, что мужчина похож на объявленного в розыск преступника, и приказал ему проехать с ним в отделение.

На заднем сиденье автомобиля «полицейского» сидел мужчина в повседневной одежде. Он, угрожая пистолетом, вынудил потерпевшего оставить сумку с деньгами в машине и выйти.

После этого москвич отправился к настоящим правоохранителям и написал заявление. Сейчас полицейские проверяют достоверность информации.

Одной из последних крупных краж в Москве стало похищение перстня стоимостью 22 миллиона рублей из пятизвездочного отеля. Преступление было совершено в апреле. Все ценности постояльца гостиницы, в том числе перстень и золотые часы, хранились в ячейке, но внезапно исчезли.