Ехавший по МКАД на велосипеде депутат Таганского района погиб под колесами автомобиля

В Москве в ДТП погиб 57-летний депутат Таганского Совета депутатов Владимир Боушев. Об этом сообщили друзья погибшего на его странице в соцсети фейсбук. Смертельная авария произошла вечером в субботу, 3 июня, около 20.25 часов на 8-м километре МКАД вблизи съезда с Косинского шоссе.

В этот вечер Боушев, проживавший в Таганском районе на Абельмановской улице, решил съездить к своему отцу на велосипеде. Скорее всего, его маршрут пролегал сначала по Рязанскому проспекту, после чего велосипедист выехал на МКАД. Но по предназначенной исключительно для движения автомобилей дороге Боушев успел проехать менее пары километров – он попал под колеса японского спортивного седана Mitsubishi Lancer X черного цвета.

На опубликованной записи с видеорегистратора можно разглядеть, как за несколько секунд до наезда на велосипедиста водитель Mitsubishi движется со скоростью потока, однако совершает несколько маневров для обгона. Сначала из, предположительно, крайнего левого ряда он перестраивается в средний, а позже – в крайний правый. Уткнувшись в тормозящий поток, водитель совершает маневр влево, а потом, после обгона, вновь уходит в правый ряд. Спустя несколько секунд после такого маневра происходит столкновение. Боушев погиб на месте.

В настоящее время родственники и друзья погибшего разыскивают очевидцев ДТП.