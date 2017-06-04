Росгвардия пригрозила проверками дачникам

Росгвардия проверит граждан, имеющих оружие и выезжающих за город в дачный сезон. Об этом сообщает ТАСС

«В летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях», — заявил представитель Росгвардии.

По его словам, сейчас организованы профилактические мероприятия, направленные на работу именно с дачниками.

Отметим, что такие меры были предприняты после трагедии в Тверской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства в Тверской области, где из охотничьего ружья были убиты 9 дачников – четыре женщины и пять мужчин.

По данным следствия, бойня произошла в поселке Редкино Конаковского района.

Ночью в садоводстве «50 лет Октября» житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт. Подозреваемый покинул застолье, но вскоре вернулся с охотничьим ружьем и начал стрелять.

Преступник убил 9 человек. Сейчас он задержан.

После этой трагедии российский сенатор Франц Клинцевич предложил ужесточить выдачу охотничьего оружия населению и изменить законодательство. Клинцевич написал в Facebook, что трагедия не была случайной и необходимо проверить, кто и когда выдал разрешение на оружие подозреваемому в бойне.

Сейчас за разрешения и выдачу оружия гражданам отвечает Росгвардия. Эти полномочия были переданы ей в прошлом году.