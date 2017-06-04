Главные события у вас в почте
СК возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области
Елена Мазанько
Фото: видео «ТВ МИГ» на YouTube
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на сайте ведомства.
Чиновница подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму не менее трех миллионов рублей (пункт «в» части 5, часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Мазанько брала их от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании областной администрации и поставку мебели.
Ранее стало известно о задержании вице-губернатора на 72 часа.
Оставить комментарий