СК возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области

Чиновница подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму не менее трех миллионов рублей (пункт «в» части 5, часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Мазанько брала их от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании областной администрации и поставку мебели.

Ранее стало известно о задержании вице-губернатора на 72 часа.