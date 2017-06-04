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В больницы Лондона доставили почти 50 пострадавших в ночных терактах
После двух ночных террористических атак в Лондоне в больницы города были доставлены 48 человек. Об этом сообщает служба скорой помощи Лондона.
«Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне, а также оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия», — говорится в аккаунте службы в Twitter.
В ночь на воскресенье около 22:08 (00:08 мск 4 июня) трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, который соединяет деловой район Сити с районом Саутуорк на берегу Темзы. После этого они доехали до рынка Боро-маркет, выскочили из машины и начали с ножами нападать на прохожих. Погибли 6 человек. Это уже третий теракт в стране за 2,5 месяца.
Известный российский нейрохирург Алексей Кащеев, который сейчас находится в Лондоне, рассказал на своей странице в Facebook, что фактически оказался свидетелем теракта. «Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах», — написал он.
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