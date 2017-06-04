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На предполагаемых террористах в Лондоне были муляжи поясов смертников
На предполагаемых террористах, устроивших нападение на Лондонском мосту в столице Великобритании, были муляжи поясов смертников. Об этом сообщил представитель полиции Марк Роули.
По его словам, правоохранители настигли трёх мужчин-подозреваемых, которые были застрелены.
«Это случилось через восемь минут после первого звонка в полицию», — рассказал Роули.
4 июня автомобиль совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Позднее стало известно ещё об одном инциденте на рынке Боро.
Обе атаки квалифицированы полицией как теракты. В результате атак погибли шесть человек, ещё 30 пострадали.
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