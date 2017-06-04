На предполагаемых террористах в Лондоне были муляжи поясов смертников

На предполагаемых террористах, устроивших нападение на Лондонском мосту в столице Великобритании, были муляжи поясов смертников. Об этом сообщил представитель полиции Марк Роули.

По его словам, правоохранители настигли трёх мужчин-подозреваемых, которые были застрелены.

«Это случилось через восемь минут после первого звонка в полицию», — рассказал Роули.

4 июня автомобиль совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Позднее стало известно ещё об одном инциденте на рынке Боро.

Обе атаки квалифицированы полицией как теракты. В результате атак погибли шесть человек, ещё 30 пострадали.