Теракты в Лондоне организовала одна группа людей

Лондонская полиция назвала число жертв терактов в Лондоне. По версии стражей порядка, погибли шесть человек.

Еще тридцать человек были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Напомним, в британской столице произошли два теракта. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро прохожих атаковали ножом.

В атаке участвовали три злоумышленника, которые были ликвидированы. Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами. Как информировали в полиции, за нападениями стоит одна группа людей, передает РИА Новости . Между тем пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.