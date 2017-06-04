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Теракты в Лондоне организовала одна группа людей
Лондонская полиция назвала число жертв терактов в Лондоне. По версии стражей порядка, погибли шесть человек.
Еще тридцать человек были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.
Напомним, в британской столице произошли два теракта. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро прохожих атаковали ножом.
В атаке участвовали три злоумышленника, которые были ликвидированы. Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами. Как информировали в полиции, за нападениями стоит одна группа людей, передает РИА Новости. Между тем пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.
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