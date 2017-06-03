В Дублине обезврежен заминированный автомобиль

В одном из районов Дублина обнаружен и обезврежен автомобиль со взрывчаткой. По сообщению британской Daily Express, правоохранители также задержали двух человек, находившихся в машине.

Это произошло в дублинском районе Баллибох, где полиция вела спецоперацию против республиканцев-диссидентов — сторонников вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией. "В шесть часов вечера в квартале Баллибох в ходе операции сотрудники Гарды (ирландской полиции) остановили и обыскали автомобиль, два человека были арестованы", — приводит газета слова представителя правоохранителей.

По данным стражей порядка, при обыске в автомобиле была найдена пластиковая взрывчатка, которая применяется как в коммерческих целях, так и для осуществления терактов и вооруженных диверсий. Находившиеся в машине люди в соответствии с ирландским законодательством задержаны на срок до трех суток. После этого им должны быть предъявлены обвинения, передает ТАСС

Полиция перекрыла главную улицу квартала, на которой была обнаружена машина со взрывчаткой, и эвакуировала находившихся поблизости людей. По сообщениям местных СМИ, полиция также осмотрела один из окрестных домов.

С конца 1960-х до конца 1990-х годов в Северной Ирландии продолжался вооруженный конфликт между террористическими группировками общин католиков и протестантов. Католики-республиканцы выступают за отделение Северной Ирландии от Великобритании и ее присоединение к Ирландии, протестанты-лоялисты — за сохранение союза.

После подписания в 1998 году мирных соглашений Страстной пятницы между политиками двух общин экстремистские группировки отказались от терроризма. Однако небольшая часть республиканцев-диссидентов пытается возобновить кампанию террора, чтобы сорвать мирный процесс в регионе.