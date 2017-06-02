Миллиардера расстреляли в Москве в деловом споре

В Москве тяжело ранен миллиардер и основатель магазина «Три кита» Магомед Халидов. За жизнь предпринимателя борются врачи института имени Склифосовского. Об этом сообщает портал Life

Халидов был ранен во время разборки с представителями другого чеченского тейпа – Байсуровых. В ходе столкновения были убиты два представителя Байсуровых, еще два человека получили тяжелые ранения. По информации следствия, причиной перестрелки стали долги и разногласия в бизнесе. Инцидент произошел неподалеку от ресторана Hills в Крылатском. Халидову врачи провели две операции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».