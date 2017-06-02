Главные события у вас в почте
Врач выругалась матом в адрес главы скорой помощи Плавунова
Фото: соцсети
Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова. Об этом сообщает Life.
По данным издания, это произошло в конце селекторного совещания. Плавунов в ходе телефонной конференции потребовал от подчиненных проводить «интубирование детям на выездах в сложных ситуациях». Скорее всего, речь идет об интубации трахеи, то есть о введении эндотрахеальной трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей. «По всей видимости, женщину возмутило, что такие важные вопросы обсуждаются по телефону», - отмечает издание.
«Ты хоть сам раз пробовал, ** твою мать!» - сказала она, не зная, что микрофон еще включен.
Плавунов услышал это и распорядился немедленно выяснить, кто произнес такие слова. Через несколько дней Князеву сняли с должности старшего врача и перевели выездным на другую подстанцию, утверждает Life.
Интубация трахеи обычно выполняется врачом анестезиологом-реаниматологом, эта манипуляция требует специальной подготовки. Анатомические особенности пациента (ожирение, короткая шея, неспособность широко открыть рот и ограничение движений в шейном отделе) повышают риск осложнений, например, повреждения зубов и слизистых оболочек глотки.
Оставить комментарий