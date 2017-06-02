Врач выругалась матом в адрес главы скорой помощи Плавунова

Старший врач одной из подстанций скорой помощи Елена Князева нецензурно выругалась в адрес главы столичного ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова» Николая Плавунова . Об этом сообщает Life

По данным издания, это произошло в конце селекторного совещания. Плавунов в ходе телефонной конференции потребовал от подчиненных проводить «интубирование детям на выездах в сложных ситуациях». Скорее всего, речь идет об интубации трахеи, то есть о введении эндотрахеальной трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей. «По всей видимости, женщину возмутило, что такие важные вопросы обсуждаются по телефону», - отмечает издание.

«Ты хоть сам раз пробовал, ** твою мать!» - сказала она, не зная, что микрофон еще включен.

Плавунов услышал это и распорядился немедленно выяснить, кто произнес такие слова. Через несколько дней Князеву сняли с должности старшего врача и перевели выездным на другую подстанцию, утверждает Life.

Интубация трахеи обычно выполняется врачом анестезиологом-реаниматологом, эта манипуляция требует специальной подготовки. Анатомические особенности пациента (ожирение, короткая шея, неспособность широко открыть рот и ограничение движений в шейном отделе) повышают риск осложнений, например, повреждения зубов и слизистых оболочек глотки.