По данным издания, помимо бомб, террористы также собирались использовать гранаты и автоматы. Они планировали снимать атаку, а затем выложить видеозапись в интернет.

Первоначально подозреваемые, получавшие инструкции по Telegram из Турции, хотели подорвать ресторан, в котором «едят свинину кафиры». Однако в итоге они решили, что «проще и эффективнее» будет устроить взрыв не в ресторане, а на ближайшей к нему станции метро «Теплый Стан». Их куратор из ИГ одобрил эту идею.

После совершения теракта организатор обещал передать им новые документы, деньги и билеты в Турцию. «Коммерсант» подчеркивает, что никто из членов банды не догадался, что им отведена роль смертников.

ФСБ пришли к выводу, что подозреваемые были объединены идеей исламского фундаментализма и готовили атаку «особой дерзости и жестокости».