Главные события у вас в почте
Задержанные в Москве члены ИГ хотели взорвать "Теплый Стан"
Задержанные в Москве члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) планировали устроить взрыв на станции метро «Теплый Стан». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, помимо бомб, террористы также собирались использовать гранаты и автоматы. Они планировали снимать атаку, а затем выложить видеозапись в интернет.
Первоначально подозреваемые, получавшие инструкции по Telegram из Турции, хотели подорвать ресторан, в котором «едят свинину кафиры». Однако в итоге они решили, что «проще и эффективнее» будет устроить взрыв не в ресторане, а на ближайшей к нему станции метро «Теплый Стан». Их куратор из ИГ одобрил эту идею.
После совершения теракта организатор обещал передать им новые документы, деньги и билеты в Турцию. «Коммерсант» подчеркивает, что никто из членов банды не догадался, что им отведена роль смертников.
В ФСБ пришли к выводу, что подозреваемые были объединены идеей исламского фундаментализма и готовили атаку «особой дерзости и жестокости».
О задержании четырех человек, планировавших теракт в Москве, стало известно 25 мая. Позже суд арестовал их на два месяца. Среди предполагаемых террористов оказались граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, уроженец Таджикистана Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. Они сняли три квартиры в расположенных неподалеку друг от друга домах в Ново-Переделкино. В одной из квартир боевики организовали цех по изготовлению бомбы. Во время обыска правоохранители нашли там самодельную осколочно-фугасную бомбу, начиненную саморезами и гайками и замаскированную под автомобильный огнетушитель. Такая же бомба, предположительно, была использована для теракта в метро Петербурга 3 апреля.
Оставить комментарий