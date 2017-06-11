Два рейса из Москвы на Камчатку задержали из-за вулканов

Из-за активности вулканов Шивелуч и Ключевской на Камчатке перенесли прилет двух авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Опираясь на прогнозы, ведомство считает возможным прохождение пеплового шлейфа на высоте до 8 км над южными районами полуострова.

"Перенесены следующие прибывающие рейсы в аэропорт г. Елизово: SU 1730 Москва ( Шереметьево ) — г. Петропавловск-Камчатский; ПЛ 6385 Москва ( Внуково ) — г. Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, все остальные рейсы, в том числе и местные, выполняются по расписанию.