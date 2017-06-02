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В результате инцидента в отеле Манилы погибли более 30 человек
Фото: Erik de Castro / Reuters
Пожарные обнаружили 34 тела в отеле в Маниле, столице Филиппин, в котором ранее произошла стрельба и пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По данным источника в противопоражном бюро, большинство из жертв скончались из-за удушения.
Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших в результате инцидента.
Инцидент произошел вечером 1 июня в казино отеля. Мужчина открыл огонь, намереваясь, по данным полиции, совершить ограбление. Впоследствии мужчина, предположительно, совершил самоубийство.
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