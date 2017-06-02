В результате инцидента в отеле Манилы погибли более 30 человек

Пожарные обнаружили 34 тела в отеле в Маниле, столице Филиппин, в котором ранее произошла стрельба и пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника в противопоражном бюро, большинство из жертв скончались из-за удушения.

Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших в результате инцидента.

Инцидент произошел вечером 1 июня в казино отеля. Мужчина открыл огонь, намереваясь, по данным полиции, совершить ограбление. Впоследствии мужчина, предположительно, совершил самоубийство.