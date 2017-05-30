Москвичам пообещали повторение урагана



На Москву вновь обрушится ураган. Синоптики прогнозируют повторение стихии в ночь на 1 июня. С таким заявлением выступил глава столичного департамента ЖКХ Павел Ливинский . Его слова передает kp.ru

«По прогнозу погоды в ночь на четверг 1 июня ожидаются сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду и осадки 8-9 миллиметров. Это похожий прогноз с тем, что ранее был сделан на понедельник, 29 мая», — заявил Ливинский.



В настоящий момент в Москве объявлен желтый уровень опасности в связи с возможной грозой и заморозками. 29 мая на Москву и область обрушился ураган, который унес жизни как минимум 16 человек, более 100 человек получили травмы. Ураган был признан самым сильным за последние сто лет. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В результате стихии были повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и порядка двух тысяч автомобилей.

31 мая в Москве объявлен "желтый" уровень опасности. Предупредите друзей, нажав кнопки соцсетей ниже: